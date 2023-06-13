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Коммерсантъ FM
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МИД РФ предупредил об ответных мерах для Канады в случае конфискации Ан-124

Россия оставляет за собой право на ответные меры в случае, если власти Канады на практике реализуют свое решение конфисковать российский грузовой самолет Ан-124 для передачи его Украине, заявила представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее о планах конфисковать зарегистрированный в России самолет заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Фото: Carlos Osorio / Reuters

«Российская сторона предупреждает, что практическая реализация данного решения будет иметь самые серьезные последствия для российско-канадских отношений, и без того балансирующих на грани разрыва по вине официальной Оттавы. Попытки прикрыть местными судебными процедурами эту незаконную и постыдную акцию не придадут ей даже видимости легитимности. Оставляем за собой право на ответные меры, руководствуясь принципом взаимности»,— говорится в заявлении госпожи Захаровой на сайте МИДа.

Представитель министерства заявила, что Ан-124 выполнял гуманитарный рейс по заказу канадского правительства и был фактически взят в заложники. МИД расценивает конфискацию самолета как «циничное беззастенчивое воровство».

Транспортный самолет российской авиакомпании «Волга-Днепр» был зафрахтован правительством Канады. Он прилетел в Торонто 27 февраля 2022 года с грузом ковид-тестов из Китая еще до авиаограничений. Несмотря на это, борт был задержан, а экипаж помещен в гостиницу. Позже экипаж вернулся в Россию.

Господин Трюдо объявил о конфискации самолета 10 июня, во время своего визита в Киев. На пресс-конференции по итогам поездки он также объявил о дополнительных санкциях в отношении 24 физических и 17 юридических лиц за предполагаемую поддержку российской военной операции. Кто именно подвергся новым санкциям, не уточняется. Помимо этого господин Трюдо заявил, что Канада примет участие в подготовке украинских пилотов истребителей, и объявил о выделении военной помощи Киеву на 500 млн канадских долларов ($375 млн).

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов

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