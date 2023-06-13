Долги дороже жизни

В Екатеринбурге в ночь на 12 июня произошла массовая драка с участием уроженцев Таджикистана. В результате конфликта от ножевых ранений погибли два человека. По данным силовиков, подозреваемые в преступлении покинули Россию. Глава уральской таджикской диаспоры Фарух Мирзоев заявил, что их уже задержали в Казахстане, официально следователи это не подтвердили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство) по факту обнаружения тел двух мужчин на улице Бардина в Екатеринбурге. По данным следствия, были убиты уроженцы Таджикистана Темур Исмоилов и Хофиз Ниеззода.

Согласно материалам уголовного дела (копия есть в распоряжении «Ъ»), вечером 11 июня Темур Исмоилов находился у себя дома в Заречном (около 40 км от Екатеринбурга). После телефонных звонков мужчина вместе с 19-летним сыном поехал в поселок Малый Исток, чтоб забрать друга и поехать с ним в Екатеринбург для встречи с «коллегами по работе».

Около 3:10 они доехали до магазина «Монетка» на улице Академика Бардина в Екатеринбурге. Спустя десять минут туда приехал Nissan, из которого вышли шесть мужчин. Среди них были уроженцы Таджикистана Кенджибой Назарзода и Сипар Юсупов. Личности остальных участников встречи сейчас устанавливают силовики.

Темур Исмоилов вместе с другом вышли поговорить с приехавшими мужчинами, а его сын остался в автомобиле. Конфликта между ними не было, и они спокойно общались около 5–10 минут. Затем к «Монетке» подъехал фиолетовый Hyundai Elantra, из которого вышли четверо мужчин. Силовики установили, что среди них были граждане Таджикистана Гафор Гафорзода и Илес Бобиев. Впоследствии завязалась массовая драка.

Илес Бобиев, по данным силовиков, достал нож и начал хаотично ударять им Темура Исмоилова и мужчин, находящихся рядом.

В период с 3:30 до 3:45 сообщение об инциденте поступило в полицию. Силовики приехали на место происшествия и обнаружили, что Темур Исмоилов и Хофиз Ниеззода убиты. Троих участников массовой драки с ранениями госпитализировали в больницу №36 Екатеринбурга.

На место происшествия выезжали заместитель начальника ГУ МВД по Свердловской области Рашид Даулетов, глава УМВД Екатеринбурга Максим Метелица, руководитель следственного отдела СКР по Ленинскому району Екатеринбурга Данис Фазлыев и районный прокурор Генрих Гулиев. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Илес Бобиев объявлен в федеральный розыск. Согласно материалам дела, Гафор Гафорзода после инцидента покинул Россию.

Глава уральской таджикской диаспоры Фарух Мирзоев заявил «Ъ-Урал», что конфликт произошел из-за того, что один из участников драки задолжал другому денег.

«Участники конфликта — простые рабочие. Кто-то, как мне известно, работал на стройке, а кто-то таксовал. Сначала был словесный конфликт, потом началась поножовщина»,— пояснил он. По его словам, подозреваемых уже задержали в Казахстане. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области «Ъ-Урал» заявили, что такой информации пока нет.

Илья Смирнов, Екатеринбург