Власти с 15 июня начинают выплачивать по 50 тысяч рублей белгородцам, из-за обстрелов потерявшим имущество или не имеющих доступ в свои дома

С 15 июня пострадавшим от обстрелов белгородцам, которые полностью потеряли имущество или не имеют доступа в свои дома, власти начнут выплачивать по 50 тыс. руб. об этом шла речь на оперативном совещании в облправительстве.

На эти средства могут рассчитывать жители 15 населённых пунктов, где введен режим ЧС, а также жители Шебекинского и Грайворонского городских округов, в которых не вводился режим ЧС, но в которых опасно находиться из-за постоянных обстрелов. В первом округе включены город Шебекино, поселок Шебекинский, села Архангельское, Новая Таволжанка и Ржевка, которую добавили в список по итогам оперативного совещания. Считаются люди, прописанные по состоянию на 31 мая 2023 года. Также выплату будут получать жители грайворонские сел Гора-Подол, Глотово, Заречье-Первое и Заречье-Второе, Козинка. Здесь действительна прописка на 22 мая 2023 года.

Кроме того, чиновники решили внести в специальный реестр для последующего предоставления социальных гарантий проживающих в Шебекине белгородцев, которые зарегистрированы в других населенных пунктах.

По данным властей, в среду 14 июня власти могут завершить выплаты 10 тыс. руб. жителям страдающих от обстрелов и других украинских атак. По данным на утро 11 июня, средства получили почти 19 тыс. белгородцев.

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Александр Прытков

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