«РИА Новости»: обыски проходят у соратников Ильи Пономарева в Москве, Подмосковье и Калининграде

У соратников экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) проводят обыски, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, следственные действия идут в Москве, Подмосковье и Калининграде.

По данным агентства, обыскивают квартиры муниципальных депутатов, сотрудничавших с господином Пономаревым. В их числе — бывшие депутаты Госдумы Маргарита Свергунова и Олег Гонжаров в Москве, а также экс-политики Борис Коновалов в Подмосковье и Соломон Гинзбург в Калининграде. Другие подробности не приводятся.

В декабре 2022 года против Ильи Пономарева возбудили дело по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение ложной информации о ВС РФ). В том же месяце в рамках этого дела провели обыски в семи регионах РФ. В мае 2023-го прошли обыски у соратников экс-депутата в четырех регионах РФ.

Подробности — в материале «Ъ» «Следы Ильи Пономарева ищут в четырех регионах».

Лаура Кеффер