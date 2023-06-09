Замглавы комитета финансов Смольного перешла в комитет по вопросам законности

Экс-заместитель главы комитета финансов администрации Санкт-Петербурга Светлана Шустрова поменяла место работы в Смольном, перейдя на аналогичную должность заместителя в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности. В новом для себя ведомстве она будет курировать закупки, организацию и контроль ремонтных работ зданий и помещений, а также работу планово-экономического отдела и финансово-бухгалтерского управления.

Как сообщает 9 июня «ЗАКС.ру» со ссылкой на представителя комитета, госпожа Шустрова была представлена коллегам в начале этой недели.

Светлана Шустрова работала в комитете финансов с 2017 года. Сначала она занимала должность начальника управления составления бюджета, позже стала заместителем главы ведомства.

«Ъ-СПб» писал, что новым вице-губернатором Петербурга стала Наталья Чечина, ранее трудившаяся главой комитета территориального развития, а до этого руководившая Горизбиркомом.

Подробнее о новых кадровых перестановках в Смольном и перераспределении обязанностей вице-губернаторов читайте в материале «Внутреннюю политику приправили избирательным опытом».

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