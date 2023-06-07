Наталью Чечину назначили на должность вице-губернатора Петербурга

Глава комитета территориального развития Санкт-Петербурга Наталья Чечина покидает свой пост, сообщает пресс-служба Смольного. Ее назначают на должность вице-губернатора города, соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым.
«Наталья Чечина будет курировать работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, комитета территориального развития Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении.
В свою очередь «территориальный» комитет временно возглавит Елена Кудрявцева.
Губернаторское постановление также перераспределяет обязанности по курированию комитетов остальными вице-губернаторами. Так, комитет по контролю за имуществом будет сопровождать Алексей Корабельников, КИО — Николай Линченко, КГИОП — Валерий Москаленко. Координация и контроль деятельности городских райадминистраций будет осуществлять сам губернатор города.