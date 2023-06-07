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Наталью Чечину назначили на должность вице-губернатора Петербурга

Глава комитета территориального развития Санкт-Петербурга Наталья Чечина покидает свой пост, сообщает пресс-служба Смольного. Ее назначают на должность вице-губернатора города, соответствующее постановление подписано губернатором Александром Бегловым.

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

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Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко

«Наталья Чечина будет курировать работу комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, комитета территориального развития Санкт-Петербурга»,— говорится в сообщении.

В свою очередь «территориальный» комитет временно возглавит Елена Кудрявцева.

Губернаторское постановление также перераспределяет обязанности по курированию комитетов остальными вице-губернаторами. Так, комитет по контролю за имуществом будет сопровождать Алексей Корабельников, КИО — Николай Линченко, КГИОП — Валерий Москаленко. Координация и контроль деятельности городских райадминистраций будет осуществлять сам губернатор города.

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