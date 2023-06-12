Федерация спортивного скалолазания допустит россиян до соревнований с 2024 года

Исполнительный совет Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC) одобрил запуск процесса допуска спортсменов из России и Белоруссии до соревнований начиная с 2024 года. Они получат право выступать в нейтральном статусе, говорится в пресс-релизе организации.

Соответствующие рекомендации были даны по итогам консультаций, проводившихся в течение месяца. В них принимали участие в том числе представители Международного олимпийского комитета (МОК). Комиссия спортсменов IFSC и национальные федерации IFSC были проинформированы об этом решении во время телефонной конференции на прошлой неделе.

«Решение инициировать процесс восстановления спортсменов с российскими и белорусскими паспортами было непростым и не было воспринято легкомысленно. Без колебаний заявляю, что IFSC твердо осуждает российскую агрессию в отношении Украины и продолжает поддерживать нашу Украинскую национальную федерацию, альпинистов и украинский народ»,— отметил президент IFSC Марко Сколарис.

При этом остаются действующими ряд ограничений:

спортсмены не могут выступать за Россию или Белоруссию;

нельзя проносить на соревнования флаги этих стран или исполнять их гимны;

российских и белорусских чиновников приглашать и аккредитовать на мероприятия не разрешается;

спортивные мероприятия в России и Белоруссии не поддерживаются IFSC;

должностные лица и судьи с российскими или белорусскими паспортами остаются отстраненными.

В марте 2022 года спортсменам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных стартах после рекомендации МОК. Спустя год МОК рекомендовал допустить представителей этих двух стран к турнирам (с рядом оговорок и условий). Президент МОК Томас Бах поддержал возвращение российских спортсменов под нейтральным статусом.

О реакции России — в материале «Ъ» «Рекомендовать не значит вернуть».

Лаура Кеффер