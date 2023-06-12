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Коммерсантъ FM
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Трамп планирует собрать $2 млн на участие в президентской гонке в день суда

Бывший президент США Дональд Трамп проведет свой первый сбор средств на участие в следующий выборах завтра, 12 июня. В этот же день, за несколько часов до мероприятия, он предстанет перед судом Майами по делу о хранении секретных документов. Несмотря на это, господин Трамп рассчитывает собрать $2 млн, сообщает Politico.

Фото: Jonathan Drake, Reuters

Фото: Jonathan Drake, Reuters

По данным издания, сбор средств будет проводиться в гольф-клубе политика в городе Бедминстер в штате Нью-Джерси. Мероприятие запанировали до того, как экс-президенту выдвинули новые обвинения, пишет издание. Из приглашения следует, что те, кто пожертвует не менее $100 тыс., приглашены на частный ужин при свечах. Те, кто пожертвует меньшую сумму, смогут, в частности, сфотографироваться с Дональдом Трампом и побывать на VIP-приеме.

9 июня большое жюри присяжных предъявило политику и бизнесмену 37 обвинений в неподобающем хранении секретной информации и ряде других преступлений, что может караться десятками лет тюрьмы. Республиканцы прямо обвиняют в происходящем администрацию президента Джо Байдена, которая якобы пытается помешать возможному возвращению господина Трампа в Белый дом по итогам выборов, предстоящих в 2024 году.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп собирает обвинения».

Лаура Кеффер

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