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Коммерсантъ FM
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Нападающий «Краснодара» Олусегун покидает клуб

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что суперфинал FONBET Кубка России против ЦСКА был его последним матчем в составе команды. По его словам, он решил сделать «шаг в сторону Европы».

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

Фото: Андрей Шрамко, Коммерсантъ

«Информация о клубе из Европы верна. Я покидаю РПЛ, делаю шаг в сторону Европы. Суперфинал Кубка России был моей последней игрой за "Краснодар". Некоторые игроки знают уже об этом, они расстроены. Но так должно быть, скоро это будет объявлено»,— рассказал футболист «Спорт-Экспрессу».

21-летний нигериец Олусегун перешел в «Краснодар» летом 2022 года из болгарского «Ботева». Контракт был рассчитан до 2026 года. В составе российского клуба провел 32 матча, забил шесть голов, отмечает «Спорт-Экспресс».

Вчера, 11 июня, ЦСКА по пенальти обыграл «Краснодар» и выиграл Кубок России со счетом 6:5. Основное время завершилось со счетом 1:1.

В ответ на военную операцию России на Украине Международная федерация футбола (FIFA) разрешила разрывать контракты в одностороннем порядке иностранным игрокам, которые выступают в клубах Российской премьер-лиги.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «ЦСКА отбил Кубок России».

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