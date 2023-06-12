Twitter будет платить верифицированным пользователям за рекламу в ответах

Сервис микроблогов Twitter представил новый способ монетизации контента для владельцев верифицированных аккаунтов — авторам будут платить за размещение рекламы в ответах. На эти цели в компании выделили $5 млн. О нововведениях объявил владелец соцсети Илон Маск в своем Twitter.

Новый способ монетизации будет доступен только верифицированным пользователям, засчитываться показы рекламы также будут только верифицированным пользователям. В мае 2023 года гендиректором Twitter стала Линда Яккарино, которая ранее была главой отдела глобальной рекламы и партнерства в NBCUniversal. Reuters считает, что нововведения являются частью ее новой рекламной политики в компании. Ранее в Twitter появились обмен сообщениями и голосовые звонки.

Евгений Федуненко