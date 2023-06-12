Власти Мариуполя рассчитывают восстановить его в течение трех лет

Мэр Мариуполя Олег Моргун считает, что город будет полностью восстановлен в течение ближайших трех лет. К федеральной программе его восстановления подключены 16 регионов РФ.

По словам господина Моргуна, ремонтно-восстановительные и строительные работы ведутся на 1,8 тыс. объектов. Они включают жилые дома, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры.

«Этот год будет ударный. Я думаю, что в течение трех лет мы закроем (вопрос.— "Ъ") восстановления города»,— сказал ТАСС мэр.

В августе 2022 года Минстрой говорил о планах восстановить Мариуполь за три года. Олег Моргун рассказывал, что снести должны более 400 строений. В феврале 2023-го Минобороны сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе, а также проверил степень готовности объектов.

Лаура Кеффер