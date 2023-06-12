Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе

В Мелитополе произошел взрыв, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. По его предварительным данным, сработали средства противовоздушной обороны.

Взрыв произошел в 00:02. О последствиях неизвестно, подробности не приводятся.

Господин Рогов ранее также сообщил, что был обстрелян город Токмак в Запорожской области. По его словам, огонь велся из реактивных систем залпового огня. О последствиях не сообщается.

Российские власти ранее сообщали о начале обещанного контрнаступления Украины, в том числе в Запорожской области. Киев официально не признавал старт крупномасштабной операции, но президент Владимир Зеленский говорил, что происходят «контрнаступательные и оборонные действия».