Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рогов сообщил о звуке взрыва в Мелитополе

В Мелитополе произошел взрыв, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram. По его предварительным данным, сработали средства противовоздушной обороны.

Взрыв произошел в 00:02. О последствиях неизвестно, подробности не приводятся.

Господин Рогов ранее также сообщил, что был обстрелян город Токмак в Запорожской области. По его словам, огонь велся из реактивных систем залпового огня. О последствиях не сообщается.

Российские власти ранее сообщали о начале обещанного контрнаступления Украины, в том числе в Запорожской области. Киев официально не признавал старт крупномасштабной операции, но президент Владимир Зеленский говорил, что происходят «контрнаступательные и оборонные действия».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...