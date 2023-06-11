Три кладбища затоплены на левобережье Херсонщины после разрушения Каховской ГЭС

В Херсонской области затоплены три кладбища на территориях, подконтрольных России. Власти региона считают маловероятным размытие могил.

Кладбища затоплены в Алёшкинском и Голопристанском муниципальных округах. Есть вероятность размытия надгробий на двух затопленных кладбищах в районе Алёшек. «Размытие самих захоронений маловероятно. Что касается кладбища в Голопристанском муниципальном округе, то вероятность его размытия очень мала»,— сообщила пресс-служба временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области ТАСС.

Пока не поступало информации о разливах нефтепродуктов на левом берегу. Однако российским властям известно, что такие случаи есть на подконтрольной Киеву территории.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. По обе стороны есть погибшие и пострадавшие. Российскими и украинскими спасателями эвакуированы тысячи человек. Москва и Киев обвиняют в произошедшем друг друга.

О реакции мирового сообщества на разрушение ГЭС — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев