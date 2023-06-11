Хуснуллин по поручению Путина посетил Новую Каховку

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сегодня посетил Новую Каховку и Корсунку в Херсонской области по поручению президента Владимира Путина. Там он ознакомился с работами по ликвидации наводнения, случившегося после ЧП на Каховской ГЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марат Хуснуллин в Новой Каховке

Фото: страница Марата Хуснуллина в Telegram Марат Хуснуллин в Новой Каховке

Фото: страница Марата Хуснуллина в Telegram

«Могу сказать, что работа организована хорошо»,— написал господин Хуснуллин в своем Telegram-канале. Вице-премьер посетил пункт обеспечения товарами первой необходимости и провел совещание в штабе. Там обсуждались дальнейшие шаги по ликвидации наводнения и обеспечение граждан всем необходимым.

Сегодня власти Херсонской области сообщили о снижении уровня воды в регионе на 1,5–1,9 м.

Разрушение Каховской ГЭС произошло 6 июня. Часть региона оказалась затоплена. Украинская сторона обвиняет российских военных в подрыве ГЭС. В Москве считают, что к ЧП привели регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

Мария Федотова