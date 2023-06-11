Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

На Российской орбитальной станции (РОС) первое время будут находиться экипажи в составе двух космонавтов, сообщил Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в «Роскосмос»). В связи с этим на каждого члена экипажа возложат больше обязанностей, чем на Международной космической станции.

«Экипаж РОС на начальном этапе будет состоять из двух космонавтов, это означает, что на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС»,— сообщила пресс-служба Центра подготовки ТАСС. Это отразится на подготовке космонавтов.

Доставлять и возвращать космонавтов будут на пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. На станции будут отрабатывать ключевые технологии для будущих полетов, в том числе на Луну и на Марс. Сейчас продолжается эскизное проектирование, ожидается, что оно завершится летом.

Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов ожидает, что РОС будет построена к 2032 году. Начало строительства запланировано на 2024 год. Президент Владимир Путин считает, что РОС должна стать форпостом России, «служить изучению и освоению космоса».

Подробнее о станции — в материале «Ъ FM» «Амбиции орбитального масштаба».

Леонид Уварчев