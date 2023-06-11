В Париже завершается Открытый чемпионат Франции по теннису, победительницей которого в женском одиночном разряде стала первая ракетка мира Ига Швентек. Россиянин Дмитрий Турсунов, один из самых успешных тренеров в женском теннисе последних лет, работавший, в частности, с нынешней второй ракеткой мира Ариной Соболенко, в интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову подвел некоторые итоги турнира, прокомментировал триумф польской теннисистки и проанализировал выступление некоторых других его участниц, в том числе четвертьфиналистки Анастасии Павлюченковой и 16-летней Мирры Андреевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тренер Дмитрий Турсунов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Тренер Дмитрий Турсунов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

— Ига Швентек выиграла Roland Garros в третий раз за последние четыре года. Она становится непобедимой в Париже?

— Швентек — большая чемпионка, имеющая свои недостатки. Она безумно энергична и достаточно дисциплинированна, у нее очень плотная игра, да и внимание не проседает дольше, чем у многих других теннисисток. Когда Ига находится в хорошей физической форме, то часто берет соперниц нахрапом. При этом у нее достаточно посредственная вторая подача, да и с первого мяча она подает не так мощно, как та же Арина Соболенко. Кроме того, я бы все-таки не забывал, что взлет Швентек пришелся на тот момент, когда Эшли Барти завершила карьеру, Наоми Осака воевала с прессой и вообще переживала не лучший период, а Соболенко с Еленой Рыбакиной, в свою очередь, еще не стали тем, кем являются сейчас. Я вообще сомневался в том, что Ига сможет победить в Париже на этот раз. Но она смогла.

— То есть хотя Швентек непрерывно возглавляет мировой рейтинг c 4 апреля прошлого года, явного лидера в женском теннисе, по вашему мнению, все-таки нет?

— Я бы говорил о тройке — Швентек, Соболенко, Рыбакина. Пока не вижу, за счет чего остальные теннисистки могут систематически их обыгрывать. Тем более если они стабилизируют свои результаты.

— Выход в финал Roland Garros чешки Каролины Муховой — крупная неожиданность?

— Похожие вещи происходят в последнее время едва ли не на каждом турнире Большого шлема. Наверное, чешка прыгнула немного выше головы. Но у нее хороший потенциал и большой технический арсенал. Мухова — очень неприятная соперница, которая способна доставить сложности кому угодно на всех типах покрытий. И если она сможет избежать травм и будет развиваться, то сможет дальше двигаться вперед.

— Арина Соболенко в Париже проиграла Муховой в полуфинале. Но ранее в Австралии взяла свой первый титул на турнирах Большого шлема. Вы хорошо знаете Соболенко, поскольку долгое время работали с ней. За счет чего ей удалось прибавить?

— Думаю, что она стала более спокойной, научилась сдерживать свой темперамент тогда, когда это необходимо. Не случайно в Австралии Арина заметно улучшила соотношение ударов навылет и невынужденных ошибок. Возможно, она просто повзрослела и в ее жизни наступил этап реализации новых идей. Мне казалось, что Арина и здесь имеет хорошие шансы победить, но Мухова для нее — даже более неудобная оппонентка, чем Швентек. Но даже несмотря на это победа Соболенко была очень близка. Она имела матчбол при счете 5:2, потом один важный розыгрыш не сложился, и в дело вступила психологическая составляющая.

— Какое впечатление на вас произвела 16-летняя Мирра Андреева, которая своим выходом в третий круг привлекла к себе повышенное внимание?

— Мне нравится ее чистая техника при выполнении ударов с отскока. Кроме того, Андреева играет очень дисциплинированно. Чего-то фантастического в ее теннисе я не увидел, но мне доводилось наблюдать, как Мирра со своей старшей сестрой Эрикой (147-я ракетка мира.— «Ъ») занимаются на сборах в Турции. Для такого возраста это был очень профессиональный подход. Видно, что Мирра — такой же фанатик тенниса в хорошем смысле слова, как, например, Карлос Алькарас. Она голодная до побед дерзкая юная девушка, которой в силу ее возраста многие боятся проиграть. Все это в совокупности и позволило ей выстрелить. Подобные истории были в теннисе и раньше.

— Лучший результат из россиянок в Париже показала Анастасия Павлюченкова, которая в начале этого года вернулась после травмы и дошла до четвертьфинала. Она способна замахнуться на первую десятку, где еще никогда не была?

— Анастасия талантлива и была всегда способна показывать хорошую игру. Вопрос заключается в психологическом настрое и физической форме. Если она останется здоровой и сохранит мотивацию, то все возможно. Если же нет, то у нее будут лишь определенные всплески, как у чешки Петры Квитовой (двукратная чемпионка Wimbledon.— «Ъ»), которая в начале апреля выиграла «мастерс» в Майами, а затем ушла в тень. Кроме Павлюченковой я бы отметил также результат Элины Свитолиной, которая вернулась после родов еще позже, лишь в марте, и тоже дошла до четвертьфинала. Это зрелые теннисистки с огромным опытом, который им только помогает.

— За последние несколько лет кроме Соболенко вы работали с эстонкой Анетт Контавейт, которая под вашим руководством стала второй ракеткой мира, сенсационной чемпионкой US Open 2021 года британкой Эммой Радукану и олимпийской чемпионкой швейцаркой Белиндой Бенчич. С кем сотрудничать было интереснее всего?

— Наверное, все-таки с Радукану. В Нью-Йорке она, можно сказать, сорвала джекпот, но это не значит, что подобное будет происходить постоянно. У Эммы в моем понимании еще достаточно сырая игра, но она очень способная, умная и трудолюбивая девушка, которая постоянно находится в поиске и готова впитывать новые идеи. Таких игроков в первой сотне совсем немного — процентов десять. Вопрос в том, что у нее нет выдающихся физических данных и каких-то мощных ударов. Поэтому, по идее, ей надо ставить теннис стиля Эшли Барти, в основе которого умение разводить соперниц по корту, игра на контратаках. Но проблема Радукану в том, что она слишком часто меняет тренеров. А еще был период, когда она страдала от переизбытка внимания со стороны, хотя сейчас, когда Эмма откатилась за пределы первой сотни, в этом смысле ей, наверное, будет легче.

— Как человек, который выиграл семь титулов Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и поднимался в ее рейтинге на 20-е место, согласны с тем, что с точки зрения психологии мужской и женский теннис — практически разные виды спорта?

— Различия имеются, но они не настолько критичны. В мужском туре тоже есть разные теннисисты — как стабильные, так и не очень. Я сам был игроком с очень подвижной психикой. Если же говорить о взаимоотношениях тренера и спортсменки, то могу лишь подчеркнуть: оправдывать свои капризы в любом случае категорически неправильно. Крыть тренера трехэтажным матом и потом ссылаться на нестабильную женскую психику — такое поведение невозможно оправдать. Я не хочу сказать, что в отношениях между тренером и теннисисткой абсолютно недопустимы нарушения субординации. Но существуют определенные рамки, которые переступать нельзя.