Днепровский каскад ГЭС переведен на пониженные мощности

Компания «Укргидроэнерго» сегодня, 10 июня, сообщила в своем Telegram-канале, что гидроэлектростанции Днепровского каскада переведены на пониженные мощности. Это сделано, чтобы минимизировать последствия разрушения Каховской ГЭС. Более трети воды из Каховского водохранилища потеряно.

Каховская ГЭС — одна из шести гидроэлектростанций Днепровского каскада. В него также входят Киевская, Каневская, Кременчугская, Днепродзержинская и Днепровская гидроэлектростанции. Каховская ГЭС имела наименьшую установленную мощность среди них — 335 МВт.

К 6:00 10 июня уровень Каховского водохранилища в районе Никополя составлял 10,55 м. К 12:00, сообщила компания, уровень воды опустился до 10,2 м — почти на 1,2 м ниже показателей предыдущих суток.

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота говорил, что водозабор в населенные пункты невозможен при уровне 12,7 м. Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сегодня сообщил, что с 6 июня, когда прорвало плотину Каховской ГЭС, уровень воды в водохранилище снизился на 6,25 м.

В результате прорыва плотины Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды, которая затопила населенные пункты по обе стороны Днепра. Каховское водохранилище, в частности, обеспечивает работу пруда-охладителя Запорожской АЭС. Кроме того, с марта 2022 года вода из Днепра поступает в Крым по Северо-Крымскому каналу.

Подробнее о ситуации на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян