Великобритания направит £150 млн на помощь украинцам в переезде в собственное жилье

Британское правительство анонсировало направление £150 млн на программу по переселению украинцев в собственное жилье. Финансирование также может быть использовано для подбора работы. £109 млн распределено Англии, около £30 млн — Шотландии, £8 млн — Уэльсу и £2 млн — Северной Ирландии.

В программе «Дома для Украины» приняли участие больше 124 тыс. украинцев. Почти половина граждан трудоспособного возраста трудоустроились и обосновались в своих районах. Власти также решили увеличить срок действия водительских прав украинским беженцам с одного года до трех лет.

Программа была запущена в марте 2022 года. Она позволяет частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять временное и бесплатное жилье украинским беженцем, за это они получают £350. О планах выделить на программу дополнительно £150 млн власти сообщали в конце 2023 года.

Леонид Уварчев