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Коммерсантъ FM
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В Конгресс США внесен законопроект о признании России спонсором терроризма

В Конгресс США внесен законопроект о признании России государством-спонсором терроризма. Инициативу поддержали представители обеих партий — Демократической и Республиканской, документ представил конгрессмен-демократ Тед Лью. Ранее законопроект о признании России спонсором терроризма пытались провести в сентябре 2022 года.

Во внесенном документе говорится о «неоднократной поддержке Россией негосударственных террористических групп до и во время конфликта на Украине».

С призывом к Госдепу признать Россию страной-спонсором терроризма Сенат обращался в июле 2022 года. В ноябре признать Россию спонсором терроризма призывал Европарламент. В мае этого года не исключил признания России государством-спонсором терроризма госсекретарь США Энтони Блинкен.

Сейчас в списке государств—спонсоров терроризма — Сирия, Куба, Северная Корея и Иран. Это позволяет США вводить дополнительные санкции, полностью запрещать продажу оружия и товаров двойного назначения и отказывать в экономической помощи.

О планах признать Россию спонсором терроризма читайте в публикации «Ъ» «Шьют спонсорство».

Мария Федотова

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