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Коммерсантъ FM
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Дзюба заявил о вымогательстве из-за резонансных видео, опубликованных в интернете

Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба прокомментировал распространение резонансного видео с его участием. Ранее сегодня, 9 июня, в Telegram опубликовали видеозапись с футболистом интимного содержания. Дзюба призвал относиться к происходящему спокойнее, а также заявил, что у него вымогали деньги.

Артем Дзюба

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Артем Дзюба

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Опять начался какой-то шум непонятный, опять пытаются что-то раздуть: еще-еще-еще. Честно могу сказать, что уже этот эпизод был, и я уже эту страницу перевернул, много сделал всяких выводов, проанализировал, поэтому возвращаться к этому я не хочу. Мне это, правда, не интересно. Если это кому-то это интересно — ваше право»,— прокомментировал футболист в своем Telegram-канале.

«Последние два-три дня мне писали, опять вымогали деньги, угрожали, не знаю кто, для чего, кому это надо. Мне в принципе уже не интересно»,— отметил он.

Предыдущий скандал, в котором фигурировало интимное видео с участием Артема Дзюбы, произошел в ноябре 2020 года. Тогда главный тренер сборной Станислав Черчесов решил не вызывать футболиста на ближайшие матчи в рамках ноябрьского окна.

Дзюба — четырехкратный чемпион России (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22), трехкратный обладатель Кубка России (2014, 2016, 2020), четырехкратный обладатель Суперкубка России (2015, 2016, 2020, 2021). Участник чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов и чемпионата мира 2018 года. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России.

О предыдущем скандале читайте в публикации «Ъ» «Артема Дзюбу отозвали после видеоповтора».

Мария Федотова

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