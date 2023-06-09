Шахтеры «Мариинского прииска» прекратили забастовку и поднялись на поверхность

Шахтеры «Мариинского прииска» в поселке Малышева (Свердловская область) прекратили забастовку и поднялись на поверхность. Информацию об этом «Ъ-Урал» подтвердили в «РТ-Капитал». «Все сотрудники вернулись к исполнению своих должностных обязанностей по итогам общения с руководством предприятия. На ''Мариинском прииске'' в ближайшее время приступят к реализации мероприятий, направленных на обеспечение возможности строительства флотационной фабрики»,— уточнили в компании.

Напомним, около 100 шахтеров в четверг, 8 июня, отказались покидать шахту, опасаясь ее закрытия и сокращения коллектива. В «Ростехе» опровергли информацию о массовых сокращениях и напомнили, что вложили более 1,5 млрд руб. в стабилизацию работы «Мариинского прииска», а консервация шахты позволит выйти на безубыточный уровень. Власти Свердловской области заявили, что при необходимости готовы помочь шахтерам с новым трудоустройством.

Как считают на предприятии, объективных причин для недовольства сотрудников нет: «Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии». После объявления забастовки прокуратура начала проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск». Утром 9 июня на шахту приехал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте