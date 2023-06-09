Свердловский министр приехал на переговоры к бастующим шахтерам «Мариинского прииска»

По сведениям «Ъ-Урал», министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин приехал в поселок Малышева на переговоры с шахтерами АО «Мариинский прииск», устроившими забастовку из-за опасения ее закрытия и сокращения коллектива. По данным telegram-канала «Не для протокола», который считают близким к администрации губернатора, с работниками предприятия сейчас обсуждают соглашение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Порталу Е1.ru господин Пересторонин заявил, что представитель компании «РТ-капитал» поговорил с бастующими, и сейчас из конкретных предложений готовится документ, который «устроил бы всех». Кроме того, по данным издания, министр заявил родственникам шахтеров, что не знает, кто проводил собрание, на котором заявили о сокращения. Он отметил, что на предприятии напротив нуждаются в кадрах.

Напомним, в четверг, 8 июня, около 100 работников АО «Мариинский прииск» (крупнейший в России производитель изумрудов, находится под контролем «Ростеха») в четверг, 8 июня, отказались покидать шахту, опасаясь ее закрытия и сокращения коллектива.

В «Ростехе» опровергли информацию о массовых сокращениях и напомнили, что вложили более 1,5 млрд руб. в стабилизацию работы «Мариинского прииска», а консервация шахты позволит выйти на безубыточный уровень. Впоследствии порядка 20 горняков после общения с администрацией прииска прекратили забастовку.

Подробнее о забастовке — в материале «Ъ-Урал» «Горняки зацепились за шахту».

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