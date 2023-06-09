Прокуратура начала проверку из-за забастовки шахтеров «Мариинского прииска»

Прокуратура Асбеста начала проверку соблюдения трудовых прав работников АО «Мариинский прииск» после того, как они устроили забастовку, отказываясь выходить из шахты. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Напомним, причиной стали забастовки около 100 человек стали опасения закрытия предприятия и сокращения коллектива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ «Мариинский прииск»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

И. о. прокурора города Егор Плеханов приехал предприятие, спустился в шахту, переговорил с работниками и принял у них обращение. В ведомстве заявили, что долгов по выплате зарплат перед шахтерами нет. Работники в шахте уже осмотрены врачом, они здоровы, обеспечены едой и водой. Также на предприятие приехали сотрудники аппарата прокуратуры области, работает мобильная приемная.

«Прокуратура даст оценку соблюдению требований трудового законодательства, в том числе при проведении мероприятий по сокращению работников. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования»,— отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, на к шахтерам утром 9 июня также приехал министр промышленности Свердловской области Сергей Пересторонин. По его словам, представитель компании «РТ-капитал» поговорил с бастующими, и сейчас из конкретных предложений готовится документ, который «устроил бы всех».

В пресс-службе ООО «РТ-Капитал» «Ъ-Урал» заявили, что объективных причин для недовольства рабочих нет. Предприятие работает и не планирует закрываться, зарплата выплачивается своевременно и в полном объеме, выполняются все социальные гарантии. Также в пресс-службе отметили, что сотрудники будут обеспечены работой и не останутся без источника дохода.

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