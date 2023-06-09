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Двое нижегородцев остаются в тяжелом состоянии после отравления суррогатным сидром

К 9 июня двое нижегородцев, отравившихся суррогатным «Мистером сидром», остаются в тяжелом состоянии. Еще двое находятся в отделении токсикологии. Как уже сообщалось, двое погибли. Информации о новых пострадавших не поступало, сообщили в министерстве здравоохранения региона.

О массовых отравлениях стало известно 5 июня. Напиток выпускался самарским ООО «Анди» на частном пивоваренном заводе «Варка». Опасный сидр изъяли в 11 регионах России. По данным Минздрава, общее число жертв выросло до 31 человека, 101 пострадал. По результатам экспертиз в жидкостях были обнаружены примеси метанола и этилбутирата. Владелец «Анди» Анар Гусейнов задержан по уголовному делу об оказании небезопасных услуг.

Выяснилось, что опасный сидр был изготовлен из спиртосодержащей жидкости, украденной со склада самарского управления МВД. Партия хранилась там с 2012 года. Из-за скандала с суррогатом должностей лишились высокопоставленные силовики Самарской области.

Елена Ковалева

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