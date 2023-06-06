Двое нижегородцев скончались от отравления суррогатным сидром

Суррогатным «Мистером сидром» отравились шестеро жителей Нижегородской области: двое скончались, четверо в больнице. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование и призывает нижегородцев отказаться от употребления напитка «Мистер сидр» до выяснения всех обстоятельств.

Случаи отравления суррогатным сидром фиксируют в нескольких регионах ПФО. 5 июня сообщалось о 50 пострадавших и 18 жертвах. Предположительно, в напитке оказался метиловый спирт.

Полицейские обнаружили в Нижегородской области склад, где хранился опасный алкогольный напиток. Сотрудники МВД проверяют все разливные магазины, чтобы изъять товар. В СУ СК возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Подробнее о происшествии — в материале «Ъ» «Пейте сидр не отходя от больницы».

Анастасия Еремина