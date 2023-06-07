Напиток «Мистер Сидр» изъяли в 11 регионах России

Произведенный в Самарской области и опасный для здоровья и жизни напиток «Мистер Сидр» изъяли на территории 11 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всего было изъято более 37 тыс. опасной продукции. Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, Удмуртии и Республике Крым. Продукция также выявлена и изъята на территории Владимирской области, Мордовии, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, Марий Эл и Пермского края.

Жертвами отравления напитком «Мистер Сидр», произведенным в Самарской области, стали более 30 человек. Еще несколько десятков человек госпитализированы.

На ситуацию отреагировали депутаты Госдумы. Представитель ЛДПР Ярослав Нилов предложил при производстве метанола придавать ему характерные цвет и запах, а также проверять документы, по которым спиртное передают на реализацию в розницу. Депутат Александр Хинштейн назвал ситуацию результатом обычной для региона коррупции.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «"Самарский продукт" травит Россию».

Андрей Сазонов