Минкульт Украины: в Киево-Печерской лавре впервые отслужат панихиду по гетману Мазепе

В Киево-Печерской лавре впервые отслужат панихиду по гетману Ивану Мазепе, который был предан Русской православной церковью анафеме за «предательство» российского императора Петра I во время Северной войны. Панихида состоится 11 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гетман Иван Мазепа

Фото: wikimedia.org Гетман Иван Мазепа

Фото: wikimedia.org

«Это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур национальной истории и культуры»,— сообщает министерство культуры и информационной политики Украины в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что проведение панихиды по гетману Иване Мазепе было официально согласовано и поддержано украинском офисом ЮНЕСКО. В рамках мероприятия также представят новый проект — музейный центр «Гетман Иван Мазепа и его время».

Национальный заповедник «Киево-Печерская лавра» — крупнейший на Украине музейный комплекс, действующий на территории Киево-Печерской лавры. Подчинен Министерству культуры Украины. В марте и. о. гендиректора лавры Александр Рудник подписал уведомление о расторжении договора между национальным заповедником и подразделением УПЦ. Монахам УПЦ предписали покинуть территорию обители.

УПЦ оспорила требование покинуть лавру. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел рассказывал, что последний судебный иск был подан 23 марта, но третий по счету судья взял самоотвод. Позднее его отправили под домашний арест по подозрению в разжигании межрелигиозной вражды. 6 июня министр культуры Украины сообщил, что монахам УПЦ необходимо самостоятельно уйти из лавры в течение трех дней.

Подробнее о ситуации вокруг Киево-Печерской лавры читайте в материале «Ъ» «Киево-Печерская рана».

Александр Кислов