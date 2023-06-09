Постпред Украины при ООН: расследование разрушения Каховской ГЭС сейчас невозможно

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что провести расследование обстоятельств разрушения Каховской ГЭС «в условиях оккупации» невозможно. Его слова приводит «Укринформ».

«Вы можете сделать логический вывод, что любое расследование в нынешних условиях оккупации и отказа оккупационных властей от сотрудничества невозможно»,— сказал господин Кислица.

Сергей Кислица подчеркнул, что Украина ожидает полного сотрудничества со стороны «оккупационных властей» и хочет получить беспрепятственный доступ для эвакуации людей международными организациями, такими как ООН и Международный комитет Красного Креста. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что запросы о помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС представители ООН и Красного Креста либо оставляли без ответа, либо отвечали вежливым отказом.

Плотина Каховской ГЭС обрушилась рано утром 6 июня. Вода из Каховского водохранилища начала затапливать населенные пункты: почти полностью были затоплены города Новая Каховка, Алешки, Голая Пристань. Из-за затопления погибли 5 человек, 41 пострадал. Россия и Украина обвинили друг друга в подрыве станций.

Подробнее о катастрофе на Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».