ГК «Нескучный сад» признан лучшим объектом для инвестиций

Гостиничный комплекс премиум-класса «Нескучный Сад» в Сочи от федерального девелопера «Неометрия» стал победителем престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» в номинации «Лучший объект для инвестиций». Лауреат был определен по итогам голосования 500 профессионалов рынка недвижимости. Торжественная церемония награждения состоялась в московском Triumph Event Hall.



Стоит отметить, что еще один проект застройщика в Сочи — ЖК «Флора» — стал финалистом премии в номинации «Семейный объект №1».

«Нескучный сад» — комплекс премиум-класса, в котором воплощены актуальные тенденции мировой гостиничной индустрии. Проект включает в себя два 10-этажных здания, более 1,7 тысяч номеров, бассейны общей площадью 720 квадратных метров, один из которых круглогодичный и с подогревом, SPA-комплекс, три ресторана различных концепций, детский развивающий центр с профессиональными аниматорами и кинотеатр под открытым небом. Для деловых мероприятий предусмотрены конференц-залы вместимостью до 500 человек с новейшим мультимедийным оборудованием, а также зоны коворкинга с шумоизоляцией и места для работы на свежем воздухе.

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Гостиничный комплекс расположен в Адлерском районе курорта и окружен зеленым массивом, что создает атмосферу приватности. Над проектом работала одна из ведущих ландшафтных компаний России SCAPE. Авторская концепция благоустройства с акцентом на функциональность и удобство для гостей предполагает получение незабываемых эмоций.

Рельеф местности позволил авторам проекта создать три внутренних двора-гостиных в собственной стилистике, где каждое из пространств — это уникальные «зеленые» комнаты. Они получили название «Сады чувств». Сады посвящены какому-то одному виду ощущений: вкус — плодовые фрукты, осязание — тропические растения, зрение и обоняние — красивые и ароматные цветы, слух — шелест листвы. Также гостям и владельцам номеров доступны многоуровневый променад площадью 1,5 га и модульные локации для отдыха.

Большое внимание уделено пространствам для занятий спортом и инфраструктуре здоровья. Спортивная зона включает в себя помещения фитнес-зала в самом отеле и площадки на открытом воздухе: для воркаута, стритбола, йоги, стретчинга, пилатеса, медитации и не только. В SPA-комплексе доступны антивозрастные программы, антистресс, детокс, восстановление, биохакинг, wellness-ретрит и многие другие услуги.

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Расположение в живописном месте, близость к морю и развитая инфраструктура делают гостиничный комплекс привлекательным для тех, кто хочет приобрести курортную недвижимость высокого уровня или ищет способы выгодного инвестирования.

«Наш проект предоставляет все условия для прекрасного отдыха и бизнес-туризма на черноморском побережье, что обеспечит высокую заполняемость в любое время года. Для тех, кто уверенно смотрит в будущее, «Нескучный сад» — ликвидный актив, который позволит сохранить и приумножить накопления, но при этом не тратить время на процесс ведения бизнеса»,— прокомментировала коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Отраслевая премия «Рекорды рынка недвижимости» учреждена 22 апреля 2010 года. Это одна из самых крупных и престижных премий в сфере недвижимости, в которой ежегодно участвуют лучшие проекты отечественного и мирового девелоперского рынка.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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Застройщик: ООО СЗ «Зелёная горка». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. https://neometria.ru/