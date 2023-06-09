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Коммерсантъ FM
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ФСБ сообщила о задержании экс-сотрудника ОПК, передававшего ФРГ данные в обмен на гражданство

Бывший сотрудник оборонно-промышленного предприятия в Омской области был задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в шпионаже в пользу Германии. По данным ФСБ, он передавал сведения о «важных военных объектах» Минобороны России в обмен на помощь в получении гражданства Германии.

«По полученным данным, российский гражданин инициативно установил контакт с представителем ФРГ с целью передачи сведений в военной области в обмен на оказание ему содействия в получении немецкого гражданства»,— говорится в сообщении ФСБ. Задержанный мужчина раньше работал на одном из оборонных предприятий Омской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий задокументированы преступные действия фигуранта, направленные на сбор сведений о важных военных объектах Минобороны России, которые стали ему известны в рамках осуществления служебной деятельности»,— сообщили в ФСБ. Против мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). С апреля этого года за госизмену предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В Омской области работают 11 предприятий оборонно-промышленного комплекса: «ОДК-Сатурн», «ОНИИП», «Сатурн», «Сибирские приборы и системы», «Полет» — филиал «ГКНГЦ им. М.В. Хруничева», «Омсктрансмаш», «ЦКБА», «Омское машиностроительное конструкторское бюро2, «Радиозавод им. А.С. Попова», ФНПЦ «Прогресс», филиал «ОДК ОМО им. П.И. Баранова» (входит в «Ростех»).

Анастасия Ларина

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