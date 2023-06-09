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Коммерсантъ FM
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Нью-Йорк создает комиссию по выплатам компенсаций за рабство

В четверг законодательное собрание штата Нью-Йорк проголосовало за создание комиссии, которая рассмотрит возможность возмещения ущерба от рабства. В решении о создании такой комиссии отмечается, что первые рабы из Африки были привезены на территорию штата Нью-Йорк в 1620-е годы, а последние рабы там были освобождены в 1827 году.

Комиссия должна изучить, в какой мере власти штата поддерживали институт рабовладения, а также насколько последствия рабства до сих пор сказываются на чернокожем населении штата. Также она рассмотрит возможности исправления отдаленных последствий рабовладения в штате.

Первым штатом, где в 2020 году была создана подобная комиссия, стала Калифорния. В итоге комиссия пришла к выводу о необходимости официального извинения со стороны штата за наследие расизма и дискриминацию, а также создания специального агентства, оказывающего различные услуги чернокожим жителям штата.

Яна Рождественская

Фотогалерея

Как в США появилось и было отменено рабство

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Система рабовладения существовала в британских американских колониях и США с 1619 года, когда африканские невольники впервые были завезены в британскую Виргинию английскими колонистами, по 1865 год. Рабы в большинстве своем были африканцами, которых насильно вывезли из мест проживания, и их потомками

Система рабовладения существовала в британских американских колониях и США с 1619 года, когда африканские невольники впервые были завезены в британскую Виргинию английскими колонистами, по 1865 год. Рабы в большинстве своем были африканцами, которых насильно вывезли из мест проживания, и их потомками

Фото: usslave.com

По состоянию на 1860 год из 19-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 млн были рабами. А из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов&lt;br>На фото: африканские рабы на корабле

По состоянию на 1860 год из 19-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 млн были рабами. А из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов
На фото: африканские рабы на корабле

Фото: mandabe.org

Труд рабов широко использовался в плантационном хозяйстве (особенно в выращивании табака), позволяя американским рабовладельцам получать высокие прибыли. В первой половине XIX века национальное богатство Соединенных Штатов в основном было достигнуто за счет эксплуатации рабского труда&lt;br>На фото: аукцион по продаже рабов в Атланте

Труд рабов широко использовался в плантационном хозяйстве (особенно в выращивании табака), позволяя американским рабовладельцам получать высокие прибыли. В первой половине XIX века национальное богатство Соединенных Штатов в основном было достигнуто за счет эксплуатации рабского труда
На фото: аукцион по продаже рабов в Атланте

Фото: George N. Barnard

За период с XVI века по XIX век в страны Латинской и Северной Америки было завезено около 12 млн африканцев, из них около 645 тыс. — на территорию современных США. В Соединенные Штаты рабов доставляли через Атлантический океан

За период с XVI века по XIX век в страны Латинской и Северной Америки было завезено около 12 млн африканцев, из них около 645 тыс. — на территорию современных США. В Соединенные Штаты рабов доставляли через Атлантический океан

Фото: Library of Congress

18 сентября 1850 года Конгресс США принял закон о беглых рабах, разрешавший поиск и задержание беглых рабов на территориях, где рабство было уже отменено. Закон обязывал население всех штатов активно участвовать в поимке беглых рабов и предусматривал суровое наказание не только для рабов,но и для тех, кто их укрывал и тех, кто не содействовал поимке раба. Чтобы раб был признан беглым, достаточно было, чтобы любой белый заявил и подтвердил под присягой, что тот или иной чернокожий является бежавшим от него рабом

18 сентября 1850 года Конгресс США принял закон о беглых рабах, разрешавший поиск и задержание беглых рабов на территориях, где рабство было уже отменено. Закон обязывал население всех штатов активно участвовать в поимке беглых рабов и предусматривал суровое наказание не только для рабов,но и для тех, кто их укрывал и тех, кто не содействовал поимке раба. Чтобы раб был признан беглым, достаточно было, чтобы любой белый заявил и подтвердил под присягой, что тот или иной чернокожий является бежавшим от него рабом

Фото: McPherson and Oliver

Постепенно была создана целая система работорговли: в Африке охота за неграми или покупка их за бесценок у прибрежных племен стала видом заработка. Рабы выводились к берегу караванами, связанные по рукам и с наложенными на шеи деревянными развилками; затем их в большом количестве загружали на корабли и доставляли в американские порты. В процессе транспортировки многие умирали от тесноты, болезней, плохого питания. По некоторым подсчетам, на каждого привезенного живого раба приходилось по три-четыре погибших

Постепенно была создана целая система работорговли: в Африке охота за неграми или покупка их за бесценок у прибрежных племен стала видом заработка. Рабы выводились к берегу караванами, связанные по рукам и с наложенными на шеи деревянными развилками; затем их в большом количестве загружали на корабли и доставляли в американские порты. В процессе транспортировки многие умирали от тесноты, болезней, плохого питания. По некоторым подсчетам, на каждого привезенного живого раба приходилось по три-четыре погибших

Фото: wikipedia

Один из основателей Республиканской партии США, будущий президент страны Авраам Линкольн (в центре) с самого начала своей политической карьеры выступал против рабства. После избрания его президентом в 1861 году часть южных штатов объявили о своем выходе из состава США, что в итоге привело к образованию Конфедерации, состоящей из 13 штатов Юга. Прокламацию об освобождении рабов на территории США Линкольн издал 22 сентября 1862 года. Развязалась гражданская война между Севером и Югом, которая продолжалась с 1861 по 1865 год и привела, в том числе, и к отмене рабства в США

Один из основателей Республиканской партии США, будущий президент страны Авраам Линкольн (в центре) с самого начала своей политической карьеры выступал против рабства. После избрания его президентом в 1861 году часть южных штатов объявили о своем выходе из состава США, что в итоге привело к образованию Конфедерации, состоящей из 13 штатов Юга. Прокламацию об освобождении рабов на территории США Линкольн издал 22 сентября 1862 года. Развязалась гражданская война между Севером и Югом, которая продолжалась с 1861 по 1865 год и привела, в том числе, и к отмене рабства в США

Фото: Library of Congress

Отменяющая рабство Тринадцатая поправка к Конституции США была принята Конгрессом во время Гражданской войны 31 января 1865 года и вступила в силу 6 декабря 1865 года после того, как ее ратифицировали необходимые три четверти штатов — 27 из существовавших на тот момент 36 штатов. Тринадцатая поправка запрещала рабство и принудительный труд, кроме наказания за преступление&lt;br>На фото: рабы собирают останки солдат, погибших во время битвы

Отменяющая рабство Тринадцатая поправка к Конституции США была принята Конгрессом во время Гражданской войны 31 января 1865 года и вступила в силу 6 декабря 1865 года после того, как ее ратифицировали необходимые три четверти штатов — 27 из существовавших на тот момент 36 штатов. Тринадцатая поправка запрещала рабство и принудительный труд, кроме наказания за преступление
На фото: рабы собирают останки солдат, погибших во время битвы

Фото: Library of Congress/wikimedia.org

Вскоре работорговля трансформировалась из привилегии в преступление. Дата отмены рабства в США вошла в американские учебники, как один из ключевых моментов в истории Соединенных Штатов

Вскоре работорговля трансформировалась из привилегии в преступление. Дата отмены рабства в США вошла в американские учебники, как один из ключевых моментов в истории Соединенных Штатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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Система рабовладения существовала в британских американских колониях и США с 1619 года, когда африканские невольники впервые были завезены в британскую Виргинию английскими колонистами, по 1865 год. Рабы в большинстве своем были африканцами, которых насильно вывезли из мест проживания, и их потомками

Фото: usslave.com

По состоянию на 1860 год из 19-миллионного населения 15 американских штатов, где сохранялось рабство, 4 млн были рабами. А из 1,5 млн семей, живущих в этих штатах, более 390 тыс. семей имели рабов
На фото: африканские рабы на корабле

Фото: mandabe.org

Труд рабов широко использовался в плантационном хозяйстве (особенно в выращивании табака), позволяя американским рабовладельцам получать высокие прибыли. В первой половине XIX века национальное богатство Соединенных Штатов в основном было достигнуто за счет эксплуатации рабского труда
На фото: аукцион по продаже рабов в Атланте

Фото: George N. Barnard

За период с XVI века по XIX век в страны Латинской и Северной Америки было завезено около 12 млн африканцев, из них около 645 тыс. — на территорию современных США. В Соединенные Штаты рабов доставляли через Атлантический океан

Фото: Library of Congress

18 сентября 1850 года Конгресс США принял закон о беглых рабах, разрешавший поиск и задержание беглых рабов на территориях, где рабство было уже отменено. Закон обязывал население всех штатов активно участвовать в поимке беглых рабов и предусматривал суровое наказание не только для рабов,но и для тех, кто их укрывал и тех, кто не содействовал поимке раба. Чтобы раб был признан беглым, достаточно было, чтобы любой белый заявил и подтвердил под присягой, что тот или иной чернокожий является бежавшим от него рабом

Фото: McPherson and Oliver

Постепенно была создана целая система работорговли: в Африке охота за неграми или покупка их за бесценок у прибрежных племен стала видом заработка. Рабы выводились к берегу караванами, связанные по рукам и с наложенными на шеи деревянными развилками; затем их в большом количестве загружали на корабли и доставляли в американские порты. В процессе транспортировки многие умирали от тесноты, болезней, плохого питания. По некоторым подсчетам, на каждого привезенного живого раба приходилось по три-четыре погибших

Фото: wikipedia

Один из основателей Республиканской партии США, будущий президент страны Авраам Линкольн (в центре) с самого начала своей политической карьеры выступал против рабства. После избрания его президентом в 1861 году часть южных штатов объявили о своем выходе из состава США, что в итоге привело к образованию Конфедерации, состоящей из 13 штатов Юга. Прокламацию об освобождении рабов на территории США Линкольн издал 22 сентября 1862 года. Развязалась гражданская война между Севером и Югом, которая продолжалась с 1861 по 1865 год и привела, в том числе, и к отмене рабства в США

Фото: Library of Congress

Отменяющая рабство Тринадцатая поправка к Конституции США была принята Конгрессом во время Гражданской войны 31 января 1865 года и вступила в силу 6 декабря 1865 года после того, как ее ратифицировали необходимые три четверти штатов — 27 из существовавших на тот момент 36 штатов. Тринадцатая поправка запрещала рабство и принудительный труд, кроме наказания за преступление
На фото: рабы собирают останки солдат, погибших во время битвы

Фото: Library of Congress/wikimedia.org

Вскоре работорговля трансформировалась из привилегии в преступление. Дата отмены рабства в США вошла в американские учебники, как один из ключевых моментов в истории Соединенных Штатов

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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