Нью-Йорк создает комиссию по выплатам компенсаций за рабство

В четверг законодательное собрание штата Нью-Йорк проголосовало за создание комиссии, которая рассмотрит возможность возмещения ущерба от рабства. В решении о создании такой комиссии отмечается, что первые рабы из Африки были привезены на территорию штата Нью-Йорк в 1620-е годы, а последние рабы там были освобождены в 1827 году.

Комиссия должна изучить, в какой мере власти штата поддерживали институт рабовладения, а также насколько последствия рабства до сих пор сказываются на чернокожем населении штата. Также она рассмотрит возможности исправления отдаленных последствий рабовладения в штате.

Первым штатом, где в 2020 году была создана подобная комиссия, стала Калифорния. В итоге комиссия пришла к выводу о необходимости официального извинения со стороны штата за наследие расизма и дискриминацию, а также создания специального агентства, оказывающего различные услуги чернокожим жителям штата.

Яна Рождественская