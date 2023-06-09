ВОЗ: смертность от коронавируса в мире снизилась на 47% за четыре недели

Количество смертей от коронавируса в мире в период с 8 мая по 4 июня снизилось на 47% по сравнению с предыдущими 28 днями, число инфицированных уменьшилось на 38%, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным информационного бюллетеня ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 720 356 случаев заражения COVID-19 и 10 463 летальных исходов. Согласно информации за 7 июня, опубликованной на сайте ВОЗ, всего в мире зарегистрировано 767 750 853 случая заражения коронавирусом, умерли 6 941 095 человек.

5 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сообщил, что статус пандемии COVID-19 отменен, с этого момента распространение новой коронавирусной инфекции не считается чрезвычайной ситуацией в мировом здравоохранении. Смертность, вызванная пандемией COVID-19 в период с 2020 по 2021 год, привела суммарно к потере более 336,8 млн лет жизни, что эквивалентно в среднем 22 годам на каждую избыточную смерть, констатировали в ВОЗ.

Распространение коронавируса официально признали пандемией, то есть эпидемией мировых масштабов, в марте 2020 года. На тот момент вирус проник в 114 стран, заражены были около 118 тыс. человек.

Александр Кислов