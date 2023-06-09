В Смольном рассказали, как будет выглядеть общественное пространство на Думской

В Смольном представили проект общественного пространства на улицах Думской и Ломоносова после закрытия баров. О проекте 8 июня рассказала глава администрации Центрального района Елена Федорова.

По словам госпожи Федоровой, количество правонарушений после закрытия баров на этих двух улицах снизилось на 70%. Согласно представленному плану, общественное пространство будет создано во всем квартале между Невским проспектом, Садовой улицей, улицей Ломоносова и набережной канала Грибоедова.

В пространстве планируется организовать детскую площадку и зеленую зону для отдыха, на месте которой зимой будет появляться каток. На пересечении улиц Думской и Ломоносова может появиться сцена для выступлений уличных музыкантов и проведения мероприятий. При этом часть улицы Ломоносова все еще останется барной.

Вся Думская улица может стать пешеходной, следует из плана Смольного. Данных о финансовых затратах для реализации проекта Елена Федорова и ее коллеги не упоминали.

Напомним, в конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров, спустя две недели СКР закрыл все питейные заведения на улице. Их признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетний в систематическое употребление спиртных напитков. СМИ позже сообщали, что опечатанные бары продолжают работать подпольно.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Смольный хочет создать туристический кластер на Думской.

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