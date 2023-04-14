Смольный хочет создать туристический кластер на Думской

Администрация Центрального района начала работать над проектом создания культурно-гастрономического пространства на улицах Думской и Ломоносова. Об этом 14 апреля пишет «Фонтанка» со ссылкой на главу района Елену Федорову.

«Хотелось бы, чтобы это было туристически привлекательным местом, которое будет работать в рамках действующего законодательства и с соблюдением порядка. И чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города»,— рассказала госпожа Федорова.

По ее словам, улицы должны стать таким же фуд-холл пространством, как Василеостровский рынок или Vokzsl 1853. Глава района также предложила организовать на двух барных улицах выставочные пространства, а вопрос открытия опечатанных помещений «также прорабатывается».

В конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров, спустя две недели СКР закрыл все питейные заведения на улице. Их признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетний в систематическое употребление спиртных напитков. Подозреваемых по делу все еще нет.

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