СМИ: Бары на Думской продолжают работать подпольно

Опечатанные СКР бары на Думской улице продолжают работать за закрытыми дверями, пишет 19 апреля 78.ru.

По данным издания, в питейные заведения на улицах Думской и Ломоносова продолжают приходить люди, для этого гости должны просто поступать. При этом двери некоторых баров не были закрыты вечером 18 апреля, пишет «Деловой Петербург».

Напомним, в конце марта на Думской улице опечатали около 20 баров. Заведения признали вещественными доказательствами в деле о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление спиртных напитков (ст. 151 УК РФ). В ночь с 7 на 8 апреля СКР закрыл оставшиеся 13 заведений, продолжавших работу.

При этом администрация Центрального района Петербурга уже начала работать над проектом создания культурно-гастрономического пространства на улицах Думской и Ломоносова.

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