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Коммерсантъ FM
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Катар не устраивает возвращение Сирии в Лигу арабских государств без каких-либо условий

Власти Катара «плохо понимают» решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) без выполнения ею каких-либо обязательств. Об этом заявил премьер-министр, глава катарского МИДа Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам переговоров с французской коллегой Катрин Колонной.

Как утверждает господин Рахман Аль Тани, Катар не против членства Сирии в ЛАГ, но у него «есть проблема» с руководством сирийской республики. «Мы хотим прийти к справедливому решению (кризиса.— "Ъ") в Сирии, мы поддерживаем всеобъемлющее политическое урегулирование, которое удовлетворит (сирийский.— "Ъ") народ»,— уточнил он (цитата по ТАСС).

В ноябре 2011 года на фоне подавления сирийских протестов, которые вылились в вооруженный конфликт, ЛАГ приостановила участие Сирии. В мае 2023-го главы МИДов стран ЛАГ решили вернуть Сирию в альянс. В том же месяце президент Сирии Башар Асад посетил Саудовскую Аравию для участия в саммите ЛАГ.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Звезды Джидды».

Лаура Кеффер

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