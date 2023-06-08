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Коммерсантъ FM
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Совет федерации призвал парламенты мира дать оценку подрыву Каховской ГЭС

Совет федерации подготовил обращение (.pdf) к парламентам и народам мира в связи с прорывом плотины на Каховской ГЭС. Произошедшее на гидроэлектростанции сенаторы считают «преступлением киевского режима», которое привело к «крупномасштабной экологической катастрофе». Совфед призвал мировые парламенты дать оценку «подрыву Каховской ГЭС» и предотвратить «новые акты международного терроризма».

Из текста следует, что российская сторона предупреждала ООН о возможной аварии на Каховской ГЭС еще в октябре 2022 года. Сенаторы считают, что о подготовке к теракту свидетельствуют неоднократные обстрелы гидроэлектростанции со стороны ВСУ.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации расценивает совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на Каховской ГЭС как грубое нарушение международного права и настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан Российской Федерации, их имуществу, а также экологии региона»,— говорится в обращении.

Что такое Каховская ГЭС

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Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты ниже по течению Днепра, погибли 5 человек, еще 41 пострадал. Левый берег Днепра контролируется российскими войсками, правый — украинскими.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов ВСУ. По его мнению, тем самым украинские силы пытались подорвать продовольственную безопасность региона. В Кремле посчитали, что одна из целей диверсии — лишение Крыма водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. По его словам, российские военные хотели предотвратить наступление ВСУ в этом направлении. Международное сообщество о причастности той или иной стороны к инциденту не заявляло.

О реакции мирового сообщества на прорыв плотины Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян

Фотогалерея

Последствия прорыва Каховской ГЭС

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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В районе разрушенной гидроэлектростанции уровень Днепра поднялся на 10 метров

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Каховская ГЭС сразу после прорыва плотины

Фото: Reuters

Дом культуры в Новой Каховке

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В Новой Каховке эвакуировали жителей около 600 домов

Фото: Администрация Новокаховского городского округа

Затопление в Новой Каховке

Фото: Telegram-канал председателя правительства Херсонской области

Спасение собаки из затопленного района

Фото: Reuters

7 июня власти Новой Каховки сообщили о снижении уровня воды на 35 см

Фото: Reuters

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Северо-Крымский канал может обмелеть из-за разрушения ГЭС

Фото: Reuters

В зоне бедствия в Херсонской области находятся от 22 до 40 тыс. человек

Фото: Reuters

Подтопленная улица в Херсонской области

Фото: Reuters

Село Корсунка в Херсонской области полностью ушло под воду из-за неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища

Фото: Reuters

По словам главы администрации Новой Каховки Владимира Леонтьева, человеческих жертв в Новокаховском городском округе из-за прорыва Каховской ГЭС удалось избежать лишь из-за того, что дамба разрушалась постепенно на протяжении пяти часов

Фото: Reuters

Местные жители пытаются проехать на велосипедах по затопленной дороге

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Власти России и Украины обвиняют в случившемся друг друга

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Из-за разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области введен режим ЧС

Фото: Felipe Dana / AP

СКР возбудил дело по статье о теракте, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшему причинение значительного имущественного ущерба и иных тяжких последствий

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

В Новой Каховке минимум семь человек пропали без вести

Фото: Felipe Dana / AP

Эвакуация жителей из Херсона

Фото: Felipe Dana / AP

Вид со спутника на индустриальный район Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на индустриальный район Херсона после затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона до затопления

Фото: Reuters

Вид со спутника на юго-восточную часть Херсона после затопления

Фото: Reuters

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