Совет федерации призвал парламенты мира дать оценку подрыву Каховской ГЭС

Совет федерации подготовил обращение (.pdf) к парламентам и народам мира в связи с прорывом плотины на Каховской ГЭС. Произошедшее на гидроэлектростанции сенаторы считают «преступлением киевского режима», которое привело к «крупномасштабной экологической катастрофе». Совфед призвал мировые парламенты дать оценку «подрыву Каховской ГЭС» и предотвратить «новые акты международного терроризма».

Из текста следует, что российская сторона предупреждала ООН о возможной аварии на Каховской ГЭС еще в октябре 2022 года. Сенаторы считают, что о подготовке к теракту свидетельствуют неоднократные обстрелы гидроэлектростанции со стороны ВСУ.

«Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации расценивает совершенный украинскими вооруженными формированиями террористический акт на Каховской ГЭС как грубое нарушение международного права и настаивает на установлении всех обстоятельств варварской атаки на Каховскую ГЭС, полной компенсации ущерба, нанесенного жизни и здоровью граждан Российской Федерации, их имуществу, а также экологии региона»,— говорится в обращении.

Утром 6 июня стало известно о прорыве плотины Каховской ГЭС. В результате сброса воды из водохранилища стало затапливать населенные пункты ниже по течению Днепра, погибли 5 человек, еще 41 пострадал. Левый берег Днепра контролируется российскими войсками, правый — украинскими.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за ударов ВСУ. По его мнению, тем самым украинские силы пытались подорвать продовольственную безопасность региона. В Кремле посчитали, что одна из целей диверсии — лишение Крыма водоснабжения. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в произошедшем Россию. По его словам, российские военные хотели предотвратить наступление ВСУ в этом направлении. Международное сообщество о причастности той или иной стороны к инциденту не заявляло.

О реакции мирового сообщества на прорыв плотины Каховской ГЭС — в материале «Ъ» «Дамба о двух концах».

Лусине Баласян