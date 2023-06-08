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Коммерсантъ FM
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Новак написал статью для «Энергетической политики» о развороте энергетики на Восток

Вице-премьер Александр Новак написал статью для «Энергетической политики» о развороте российской энергетики на Восток. По его мнению, это демонстрируют кратный рост поставок энергоносителей, а также прогнозы. Кроме того, вице-премьер рассказал, что РФ обсуждает создание с дружественными государствами «новой системы клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами» для беспрепятственного доступа российской нефти.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как, по мнению господина Новака, происходит разворот на Восток:

  • Запад получит в 2023 году 40% нефти и нефтепродуктов от прошлых объемов — 87 млн т вместо 223 млн т;
  • поставки нефти из РФ в страны Азии еще в мае 2022 года впервые превысили объем экспорта в Европу. Рост экспорта нефти в дружественные страны составил 76%, нефтепродуктов — 20%, трубопроводного газа и СПГ — 8%;
  • экспорт нефти в Индию вырос в 19 раз, до 41 млн т, нефтепродуктов — в два раза, до 6,2 млн т, угля — в три раза, до 20 млн т;
  • поставки СПГ в Китай выросли на 35,2%, до 6 млн т, трубопроводного газа — в 1,5 раза, до 15,4 млн кубометров, угля — на четверть, до 67,1 млн т, нефти — на 28%, до 89 млн т. Китай экспортировал рекордные 4,7 млрд кВт•ч электроэнергии;
  • «Роснефть» подтвердила транспортировку 30 млн т нефти по трубопроводу Сковородино—Мохэ;
  • новые СПГ-заводы на Ямале к 2030 году обеспечат производство на уровне 100 млн т;
  • Россия рассматривает варианты сотрудничества с Таиландом в области разведки, добычи углеводородов, СПГ-проектах;
  • «Транснефть» планирует расширить мощности магистральных нефтепроводов на 32 млн т. Всего будет построено 600 км трубопроводов;
  • обсуждается участие Вьетнама в разработке Северо-Пуровского месторождения;
  • Вьетнам будет импортировать 50–83 млн т угля в год в 2025–2035 годах;
  • получено больше 20 заявок «из различных стран, в первую очередь азиатских», на поставки нефти, нефтепродуктов и СПГ;
  • значительная часть расчетов проводится в рублях, юанях и рупиях.

Господин Новак считает, что Азиатско-Тихоокеанский регион в перспективе как минимум 30 лет станет основным потребителем энергоресурсов в мире. Большая часть придется на традиционные источники энергии. Россия будет расширять ресурсную базу Дальнего Востока, так как «прирост спроса во многом будут обеспечивать месторождения, максимально приближенные к потребителям АТР».

По ожиданиям Москвы, экспорт газа на Восток к 2030 году вырастет в пять раз к 2021-му, до 170 млрд кубометров. Рост спроса на нефть в мире в 2023 году составит 2,3%, в основном за счет Азии. Он может составить 101,9 млн баррелей в сутки (+ 2,3 млн). На страны АТР придется 1,6 млн. Россия также прогнозирует до 2050 года рост спроса на уголь в Индии, Юго-Восточной Азии, Ближнем Востоке и в Латинской Америке, несмотря на снижение потребности в глобальном потреблении на 14% к 2030 году и на 49% к 2050-му.

Александр Новак заверил, что сейчас значительные усилия правительства направлены на развитие энергетической инфраструктуры в странах АТР, на наращивание дружественного флота и создание финансовой инфраструктуры, включая систему платежей и страхования. «Также прорабатывается механизм реализации не только энергоносителей, но и услуги по их доставке конечному потребителю»,— добавил он.

В правительстве считают, что обсуждаемая сейчас новая система клубов взаимного страхования и перестрахования рисков перед третьими лицами при поставке нефти не будет зависимой от западных стран и не будет подвержена санкционным рискам. По словам господина Новака, в альтернативной системе страхования грузоперевозок есть потенциал использования банковской гарантии вместо страховки для покрытия ответственности грузоперевозчиков.

Как Всемирный экономический форум оценивает потенциал наращивание Россией экспорта углеводородов в страны Азии — в публикации «Ъ» «Горький дым отечества».

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