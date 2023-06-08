Путин и Лукашенко встретятся 9 июня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что дата встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным определена — это случится завтра, 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это будет завтра. Проинформируем»,— ответил господин Песков на соответствующий вопрос журналистов во время конференц-колла. Какие вопросы будут обсуждаться на этой встрече, представитель Кремля не уточнил.

Ранее 8 июня господин Лукашенко на встрече с секретарями Совбезов стран ОДКБ в Минске заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным. Он также сообщил, что недавно обсудил с Владимиром Путиным по телефону украинское контрнаступление.

Предыдущая встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялась в Москве 24 мая. По словам белорусского президента, на не обсуждалось сотрудничестве двух стран и проблемы, «которых вообще не должно быть в наших отношениях».

Александр Кислов