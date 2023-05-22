Лукашенко анонсировал встречу с Путиным 24 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, 24 мая встретится с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения планов о сотрудничестве двух стран и проблем, «которых вообще не должно быть в наших отношениях». Дату переговоров господин Лукашенко анонсировал на встрече с послом Белоруссии в России Дмитрием Крутым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко и Дмитрий Крутой обсудили белорусско-российское торгово-экономическое сотрудничество, развитие взаимодействия с российскими регионами, а также Евразийский экономический форум, который пройдет в Москве 24-25 мая.

Господин Лукашенко поинтересовался у посла все ли меры для развития сотрудничества с Россией приняты белорусской стороной. По словам президента, ему докладывают, что в реализации белорусско-российских проектов «почти нет никаких проблем», однако в это он «мало верит». «Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Кто в этом виноват? Чтобы вот встречаясь послезавтра в Москве, мы с Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которые вообще не должны быть в наших отношениях», — сказал президент (цитата по БЕЛТА).

Александр Лукашенко отметил, что встречается с Владимиром Путиным довольно часто. «Но это не для того, чтобы посмотреть друг на друга. Хотя и это важно настроения президентов всегда важны. Но, тем не — менее, мы старались помочь правительствам развязать какие-то узлы, в том числе и вам», — добавил он.

Евразийский экономический форум состоится 24-25 мая в Москве. Мероприятие проводятся в рамках председательства России в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Кроме России в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Милена Костерева