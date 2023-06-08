Кремль выразил признательность Лукашенко за помилование Софьи Сапеги

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что помилование Александром Лукашенко Софьи Сапеги в Кремле восприняли позитивно. Накануне, 7 июня, ее передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края.

«Мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение. Такие решения, безусловно, идут целиком и полностью в унисон с нашим братским, дружественным и союзническим характером отношений»,— сказал пресс-секретарь российского президента во время пресс-колла.

Софья Сапега была задержана вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после вынужденной посадки самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, в Минске из-за ложного сообщения о минировании. Госпожа Сапега в мае 2022 года была приговорена к шести годам колонии по статьям о разжигании вражды и правилах обращения с личными данными. Александр Лукашенко помиловал ее вчера, 7 июня.

О задержании россиянки в 2021 году — в материале «Ъ» «Спасение рядового Ryanair».