Кулеба: западные страны не будут вводить войска на Украину до окончания конфликта

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что иностранные государства не будут вводить свои войска на украинскую территорию до окончания военного конфликта. Так он прокомментировал слова бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о том, что некоторые страны альянса могут отправить свои войска на Украину, если государства блока не смогут предоставить Киеву гарантий безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кулеба

Фото: Alina Smutko, Reuters Дмитрий Кулеба

Фото: Alina Smutko, Reuters

«До завершения вооруженного конфликта на территории Украины иностранные государства не будут вводить свои войска на территорию нашего государства. Более того, мы этого не просим»,— сказал господин Кулеба в эфире телеканала «1+1». В то же время министр подчеркнул, что если Украина станет членом НАТО, то украинские войска «будут стоять в других странах НАТО и будут защищать их».

По мнению Андерса Фог Расмуссена, если на саммите в Вильнюсе страны НАТО не смогут договориться о гарантиях безопасности для Киева, то члены альянса, в частности Польша и страны Балтии, могут ввести войска на территорию Украины. Господин Расмуссен призвал не недооценивать «чувства поляков», потому что Западная Европа долго не прислушивалась к предупреждениям Польши об «истинном русском мышлении».

О том, что ожидает Киев от саммита НАТО,— в публикации «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Милена Костерева