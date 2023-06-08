Российские спасатели эвакуировали 4,5 тыс. человек с подтопленных территорий Херсонской области

С подтопленных территорий левобережной части Херсонской области эвакуированы 4,5 тыс. человек, сообщила министр труда и социальной политики региона Алла Бархатнова. Украинские спасатели вывезли из пострадавших населенных пунктов правого берега Днепра, которую контролирует Киев, около 1,7 тыс. человек.

«На сегодняшний день эвакуировано 4 553 гражданина. В основном граждане расселены в пансионатах, которые были подготовлены в кратчайшие сроки. Там есть все необходимое: питание, медицинское обслуживание»,— сказала госпожа Бархатнова «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил в видеообращении в Telegram, что затопленные районы покинули 1,9 тыс. человек. По его словам, средний уровень подтопления составляет 5,61 м. Под водой находятся 600 кв. км Херсонского региона. 32% из них приходятся на подконтрольное Украине правобережье, 68% — на российский левый берег.

Каховская ГЭС была частично разрушена 6 июня. Вода затопила населенные пункты по обе стороны Днепра, левый берег контролируют российские войска, правый — украинские. Стороны обвиняют в произошедшем друг друга. По данным российских властей, в зоне бедствия оказались до 40 тыс. человек, 5 человек погибли, больше 40 пострадали. Украинская сторона также сообщает о нескольких погибших и десятках пострадавших.

О реакции мирового сообщества — в публикации «Ъ» «Дамба о двух концах».

Леонид Уварчев