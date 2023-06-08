Орбан созвал совет обороны из-за усиления боев между Россией и Украиной

Премьер Венгрии Виктор Орбан созвал совет обороны из-за обострения ситуации в росийско-украинском конфликте в ночь на 8 июня. Минобороны РФ сообщало о крупномасштабном наступлении украинской армии с 4 июня, однако в Киеве это не подтверждали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

На заседании господин Орбан заявил, что, «хотя прекращение огня и мир были бы наиболее важны, с сегодняшней ночи боевые действия в украинско-российской войне усилились». Его слова приводятся на сайте премьера. «Важнее всего были бы прекращение огня и мир... Для нас безопасность Венгрии на первом месте»,— написал господин Орбан в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), комментируя заседание совета обороны.

Виктор Орбан в начале июня призывал предотвратить контрнаступление Украины. По его мнению, это необходимо, чтобы избежать большого количества жертв, в том числе и у атакующей стороны.

Минобороны РФ заявляло, что Украина начала крупномасштабное наступление на южно-донецком направлении с утра 4 июня. По данным министра Сергея Шойгу, на протяжении последних трех дней вооруженные силы Украины пытались перейти в контрнаступление, но на всех участках оно было отражено. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверял, что украинские военные еще не приступили к анонсированному ранее контрнаступлению.

Леонид Уварчев