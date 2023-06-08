Пушилин заявил о необходимости отодвинуть ВСУ от границы на 500 км

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин считает, что украинские войска необходимо отодвинуть как минимум на 500 км от границ присоединенных к России регионов. По его мнению, новый рубеж мог бы пройти по Днепру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«На сколько отодвигать, чтобы не обстреливались наши населенные пункты? Как минимум сейчас это нужно уже отодвигать на 500 км. Мы понимаем карту Украины, и понимаем, где мог бы быть рубеж. Ну, наверное, по Днепру, по естественной преграде»,— рассказал Денис Пушилин в интервью «РИА Новости».

По словам врио главы ДНР, после этого вооруженные силы Украины могут начать перегруппировку и перевооружение, поэтому войска необходимо отодвинуть еще дальше. «Пока не будет освобождена Украина полностью, причем без каких-то вариаций — какую-то область Польше, какую-то область Румынии, какую-то область Венгрии, ситуация не закончится»,— заключил он.

24 февраля — в годовщину начала вооруженного конфликта России и Украины — похожее мнение высказывал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он утверждал, что помимо достижения основных целей военной операции необходимо отодвинуть «границы угроз» как можно дальше, «даже если это будут границы Польши».

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».