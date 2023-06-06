Омбудсмен Свердловской области попросила вернуть срочников к месту дислокации после гибели трех человек в Белгородской области

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что попросила вернуть всех свердловских срочников, которые оказались в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, к месту дислокации частей. Это произошло после гибели трех срочников из региона при обстреле в Белгородской области.

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее словам, срочники проходили военную подготовку в Белгородской области. В их автобус попал снаряд, в результате погибли три человека, еще семь ранены.

«Все ребята служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, в конце апреля их отправили в Белгородскую область... Конечно, это вызвало тревогу, как получилось, что ребята оказались под обстрелом»,— написала госпожа Мерзлякова во «ВКонтакте».

Татьяна Мерзлякова сообщила, что решила обратиться к главе Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову с просьбой перевести срочников обратно к местам дислокации в Свердловской области. «Письмо такое отправлено сегодня фельдегерской почтой»,— добавила она.

1 июня «Европейско-азиатские новости» со ссылкой на источник сообщили о гибели двух солдат и прапорщика, а также о ранении семи солдат срочной службы из Екатеринбурга при обстреле в Белгородской области. Издание «7х7» писало со ссылкой на солдата-срочника о гибели четырех человек.

Что происходит на 468-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко