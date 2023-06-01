Воронежский ДСК намерен построить общежитие МВД за 1 млрд рублей

Победителем аукциона на право строительства общежития МВД на 500 мест в Воронеже стоимостью 999,6 млн руб. стал единственный участник торгов - местный Домостроительный комбинат, следует из материалов торгов.

Согласно документам аукциона, десятиэтажное п-образное здание нужно будет возвести на проспекте Патриотов, 55 и сдать до 1 октября 2025 года. Работы будут финансироваться из федерального бюджета. Проектную документацию разработал институт «Гипрокоммундортранс», в прошлом году она прошла госэкспертизу. Торги на документы проводились в форме открытого конкурса, максимальная цена контракта составляла 10 млн руб., «Гипрокоммундортранс» предложил 7,99 млн руб. Корпус общежития помимо жилых комнат для студентов будет включать вестибюль, зону отдыха, тренажерный зал, кухню, а также ряд других бытовых и административных помещений.

Владимир Зоркий