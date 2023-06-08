Axios: Fox обвиняет Такера Карлсона в нарушении контракта из-за запуска шоу в Twitter

Американский телеканал Fox News уведомил адвокатов своего бывшего ведущего Такера Карлсона, что он нарушил контракт с компанией, запустив свое авторское шоу в Twitter. Об этом сообщает Axios со ссылкой на копию письма Fox.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo, Reuters Такер Карлсон

Фото: Lucas Jackson/File Photo, Reuters

Как передает издание, по условиям контракта, услуги господина Карлсона являются эксклюзивом Fox News, поэтому ему нельзя вести шоу на сторонних платформах.

Адвокат телеведущего Брайан Фридман заявил, что действия Fox ограничивают свободу слова его клиента. «Fox оправдывает свое существование принципами свободы слова. Теперь они хотят отнять у Такера Карлсона право свободно говорить, потому что он поделился своими мыслями о текущих событиях в соцсетях»,— отметил господин Фридман.

6 июня Такер Карлсон перезапустил свое авторское шоу в Twitter. В нем он, в частности, заявил о вероятной ответственности Украины за подрыв плотины Каховской ГЭС и возложил на Киев ответственность за взрывы на «Северных потоках».

24 апреля Fox News объявил о прекращении сотрудничества с господином Карлсоном. Он был политическим обозревателем, известным своими консервативными взглядами и в числе прочего активной критикой президента США Джо Байдена. Ранее журналист говорил о цензуре в американских СМИ. Он сообщил о планах перезапустить свое шоу в Twitter еще 9 мая.

Эрдни Кагалтынов