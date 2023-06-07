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Коммерсантъ FM
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Путин и президент ЮАР обсудили подготовку к саммиту БРИКС и конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Они обсудили африканскую инициативу по урегулированию российско-украинского военного конфликта, а также подготовку к саммиту БРИКС в ЮАР.

Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Затрагивался также ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия—Африка и предстоящему в августе в Йоханнесбурге саммиту БРИКС»,— сообщила пресс-служба Кремля.

ЮАР подчиняется юрисдикции МУС в Гааге, который выдал ордер на арест Владимира Путина. При этом Владимира Путина уже пригласили поучаствовать в саммите лично. Если он приедет, власти ЮАР будут обязаны его арестовать. Владимир Путин и Сирил Рамафоса уже обсуждали подготовку к саммиту по телефону 12 мая. По данным Reuters, из-за решения МУС саммит могут перенести в Китай, который не подчиняется юрисдикции суда.

Для обсуждения инициативы по мирному урегулированию Владимир Путин в ближайшее время примет делегацию глав стран Африки. Сирил Рамафоса предложил инициативу по урегулированию военного конфликта в мае. Для этого на Украину и в Россию отправятся делегации глав стран Африки. При этом власти Украины надеются, что страны Африки поддержат мирную инициативу, предложенную президентом Владимиром Зеленским.

Подробнее о последствиях ввода российских войск на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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