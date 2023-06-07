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Коммерсантъ FM
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В Ростове-на-Дону хакеры на несколько секунд пустили в радиоэфир послание террористического легиона «Свобода России»

В Ростове-на-Дону на несколько секунд взломали одну из радиостанций. Об этом сообщили RT в правительстве Ростовской области. Как рассказали очевидцы местным СМИ, в эфире пытались включить послание легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией).

«Произошла несанкционированная подмена трансляции. Ситуация длилась несколько секунд, технический персонал станции оперативно отреагировал и прекратил вмешательство»,— сообщили в правительстве Ростова-на-Дону.

Как рассказал житель Ростова-на-Дону местному изданию 161.ru, хакеры взломали эфир радиостанции «Радио 7» (89,4 FM) около 13:00 (совпадает с московским).

5 июня в Ростовской, Воронежской и Белгородской областях по местному радио выступил человек с похожим на президента Владимира Путина голосом. Он заявил, что на территории трех областей из-за вторжения вооруженных сил Украины введено военное положение, и пообещал объявить всеобщую мобилизацию. Позднее власти регионов сообщили, что эта информация ложная.

Подробнее о последствиях ввода российских войск на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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